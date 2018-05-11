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Griezmann'a sert uyarı: Gidersen geri gelemezsin

GRİEZMANN'A SERT UYARI: GİDERSEN GERİ GELEMEZSİN

Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Diego Costa, Barcelona'ya transferi gündemde olan Griezmann'a, "Atletico'dan Barcelona'ya gidersen bir daha dönemezsin" dedi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Griezmann'a Sert Uyarı: Gidersen Geri Gelemezsin(10/10)6

Sezonun bitmesiyle Atletico Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen Antoine Griezmann hakkında takım arkadaşı Diego Costa'dan uyarı geldi.

"GERİ DÖNÜŞ OLMAZ"

Antoine Griezmann'ın olası Barcelona transferi hakkında konuşan Costa, "Ben ayrıldıktan sonra şanslıydım ki Atletico'ya geri dönebildim. Eğer Griezmann, Barcelona'ya transfer olursa bir daha Atletico'ya dönüşü olmaz. O yüzden kararını iki kez düşünmesi gerek" dedi.

"KALSA DA AYRILSA DA..."

Avrupa Ligi finaline çıkacaklarını hatırlatan İspanyol golcü, "Griezmann, ne yapması gerektiğini bilecek olgunlukta bir oyuncu. Kalsa da ayrılsa da onunla oynamaktan mutluyum. Önümüzde bir final maçı var ve bu finale odaklandığını görebiliyorum. Bizimle beraber kupayı kazanmak istiyor" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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