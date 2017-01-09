Havaların soğumasıyla birlikte grip salgını başladı. Korunmak için A ve E vitamini almak gerekli.



Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini güçlü bir antioksidandır.



Bu besinlerin belirli ölçülerde tüketilmesi, hastalıklardan korunmada önemli rol oynar.



E vitaminin en zengin kaynakları; fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, tahin gibi besinlerdir.







kaynak:sabah