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grip salgınından korunmak için tam bir kalkan!

GRİP SALGININDAN KORUNMAK İÇİN TAM BİR KALKAN!

Havaların soğumasıyla birlikte grip salgını başladı. Korunmak için A ve E vitamini almak gerekli.

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:30
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Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini güçlü bir antioksidandır.



Bu besinlerin belirli ölçülerde tüketilmesi, hastalıklardan korunmada önemli rol oynar.



E vitaminin en zengin kaynakları; fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, tahin gibi besinlerdir.



 



kaynak:sabah








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