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Grönland'ı yutan mega tsunami 91 metreye ulaştı, 3 köy harap oldu

GRÖNLAND'I YUTAN MEGA TSUNAMİ 91 METREYE ULAŞTI, 3 KÖY HARAP OLDU

Grönland'da geçen ay gerçekleşen tsunamide dev dalgaların 91 metreyi bulduğu ve büyük heyelanlara yol açtığı belirlendi. 81 kişinin öldüğü felaketin ardından yeni heyelanlar bekleniyor.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Grönland'ı Yutan Mega Tsunami 91 Metreye Ulaştı, 3 Köy Harap Oldu(8/10)4

Temmuz ayında mega tsunaminin vurduğu Grönland adasında yaşananların ayrıntıları ortaya çıktı. Farklı üniversitelerden bilim insanlarının yer aldığı ekip, adanın batı kıyılarını yıkan korkunç dalgaların 91 metre yükseğe ulaştığını belirledi.

81 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

4 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan tsunami, Karrat Fiyordu'nda devasa heyelanlara yol açtı. Büyük toprak kütlesi, yaklaşık 1000 metreden aşağıya kayarak okyanusa döküldü. Heyelan sırasında futbol sahası büyüklüğünde parçaların hareket halinde olduğu tespit edildi. Mega tsunami, 81 insanın yaşamını yitirmesine neden oldu. Risk nedeniyle üç köy tahliye edilmiş durumda.

İKİNCİ BİR BÜYÜK TOPRAK KAYMASI BEKLENİYOR

Georgia Institute of Technology'den araştırmacılar, yaşananların benzersiz bir durum olduğunu söylüyor. Halihazırda devasa heyelanın gerçekleştiği yerin hemen yanında ikinci bir büyük toprak kayması bekleniyor.

BİNLERCE METRELİK ÇATLAK OLUŞTU

Georgia Üniversitesi'nden Hermann Fritz, uçurumun önünün açık olduğunu ve suyun üstündeki binlerce metrelik alanın çatladığını söylüyor. Japonya'yı 2011 yılında vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve peşinden gelen tsunamide, dalga boyları maksimum 40 metreye ulaşmıştı. Bodrum ve Kos arasında geçen ay meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, kıyıya boyu 2 metreyi bulan dalgalar vurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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