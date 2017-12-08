Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz
Trabzonspor'a Ceza Yağdı
Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
Abd'den Sonra Çekya Da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Kabul Etti
Kabin Memurunun Fotoğrafını Çeken Yolcu Uçaktan Atıldı
Konyaspor, Guimaraes İle 1-1 Berabere Kaldı, Avrupa Ligine Veda Etti
Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık
Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok
Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim diyen hoca, sözünü tuttu

GRUPTAN ÇIKARSAK ZORRO KIYAFETİ GİYERİM DİYEN HOCA, SÖZÜNÜ TUTTU

"Şampiyonlar Liginde gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim" diyen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sözünü tuttu.

Tarih : 08 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Gruptan Çıkarsak Zorro Kıyafeti Giyerim Diyen Hoca, Sözünü Tuttu(8/10)4

Şampiyonlar Liginde Manchester City ve Napoli'nin bulunduğu grupta yer alan ve gruptan çıkarsak 'Zorro' kıyafeti giyerim diyen Shakhtar'ın hocası Paulo Fonseca' Manchester City'i 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası basının karşısına 'Zorro' kıyafeti giyerek çıktı.

Paulo Fonseca'nın bu hareketi sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Shakhtar Donetsk, Manchester City'nin ardından F Grubunu 2. sırada tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gruptan  Çıkarsak  Zorro  Kıyafeti  Giyerim  Diyen  Hoca  Sözünü  Tuttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER