GRUPTAN ÇIKARSAK ZORRO KIYAFETİ GİYERİM DİYEN HOCA, SÖZÜNÜ TUTTU
"Şampiyonlar Liginde gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim" diyen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sözünü tuttu.
Şampiyonlar Liginde Manchester City ve Napoli'nin bulunduğu grupta yer alan ve gruptan çıkarsak 'Zorro' kıyafeti giyerim diyen Shakhtar'ın hocası Paulo Fonseca' Manchester City'i 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası basının karşısına 'Zorro' kıyafeti giyerek çıktı.
Paulo Fonseca'nın bu hareketi sosyal medyada gecenin konusu oldu.
Shakhtar Donetsk, Manchester City'nin ardından F Grubunu 2. sırada tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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