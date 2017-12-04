GS BAŞKANI DURSUN ÖZBEK: FATİH TERİM'LE GÖRÜŞMEDİK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim'le anlaştıkları iddialarının ardından "Fatih Terim'le görüşmedik, taraftarlarımız bize inansın." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim'le ilgili açıklama yaptı. Özbek, Fatih Terim'le görüşmediklerini söylerken "Taraftarlarımız bize inansın." ifadelerini kullandı.
NTV Spor'a konuşan Başkan Dursun Özbek şunları söyledi:
"Salı günleri rutin olarak yönetim kurulu toplantımız var. Cumartesi günü çok üzüldük ama bu bizim rutin toplantımız. Fatih Terim'le görüşmedik. Fatih hoca Türk futbolu için önemli bir isim ama görüşmediğimizi kendisi de dile getirdi.
"TARAFTARLARIMIZ BİZE İNANSIN"
Taraftarımızdan bir şey istiyorum: Bize inansınlar, takıma inansınlar. Mayısı beklemek lazım. Galatasaray hala şampiyonluğun en önemli adayıdır. Çok güzel ambiyansımız vardı, bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk hedefimizden sapma yok."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar