Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim'le ilgili açıklama yaptı. Özbek, Fatih Terim'le görüşmediklerini söylerken "Taraftarlarımız bize inansın." ifadelerini kullandı.

NTV Spor'a konuşan Başkan Dursun Özbek şunları söyledi:

"Salı günleri rutin olarak yönetim kurulu toplantımız var. Cumartesi günü çok üzüldük ama bu bizim rutin toplantımız. Fatih Terim'le görüşmedik. Fatih hoca Türk futbolu için önemli bir isim ama görüşmediğimizi kendisi de dile getirdi.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE İNANSIN"

Taraftarımızdan bir şey istiyorum: Bize inansınlar, takıma inansınlar. Mayısı beklemek lazım. Galatasaray hala şampiyonluğun en önemli adayıdır. Çok güzel ambiyansımız vardı, bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk hedefimizden sapma yok."

Kaynak: haberinburada