Spor Toto Süper Ligde bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı.

Derbiyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Yardımcılıklarını ise; Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

31. haftanın hakemleri şu şekilde:

Kaynak: haberinburada