GS - BJK MAÇININ HAKEMİ FIRAT AYDINUS
Spor Toto Süper Ligde bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı.
Derbiyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Yardımcılıklarını ise; Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
31. haftanın hakemleri şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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