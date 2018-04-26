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Gs - Bjk Maçının Hakemi Fırat Aydınus
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GS - BJK MAÇININ HAKEMİ FIRAT AYDINUS


GS - BJK maçının hakemi Fırat Aydınus
Tarih : 26 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Gs - Bjk Maçının Hakemi Fırat Aydınus(8/10)4

Spor Toto Süper Ligde bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı.

Derbiyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Yardımcılıklarını ise; Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

31. haftanın hakemleri şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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