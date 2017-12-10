Arkadaşlarına Sıra Dayağı Atan Öğrenci, Şimdi Dünya Üçüncüsü Oldu
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Tartışma Yaratacak Sözler: Sen Bittin
Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü
Tbmm'nin 12 Günlük Bütçe Maratonu Başlıyor
Fetö Şüphelileri Yunanistan Sınırında Yakalandı
Beşiktaşlı Futbolcular, Şampiyonlar Ligi Primi Olarak 240 Bin Tl Kazandı
Kipaş, Avrupa'nın En Büyük Kağıt Fabrikasını Kuruyor
Bitcoin'le Maaş Dönemi Başladı!
Gs Maçı Sonrası Okan Buruk En Az 7 Maç Ceza Alacak
Ahşaptan Ürettiği Kuş Kafeslerini Binlerce Liraya Satıyor
Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakasına Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
Ayasofya Meydanı'nda Binlerce İstanbullu İsrail'i Protesto Etti
Bakan Elvan: Türkiye'nin İlk Tasarım Ve İnovasyon Merkezi Mersin'e Kurulacak
Sürpriz İkili Aynı Projede! Dizinin Nerede Yayınlanacağı Bile Belli
İstanbul'da Lodos Kabusu! Hava Aniden Karardı, Yürümek Bile Zorlaştı
İphone'un Efsane Tasarımcısı Görevine Geri Dönüyor
Bitcoin, Vadeli İşlemleri Düşüşle Bekliyor
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakibi Yarın Belli Olacak
Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
Kudüs Zirvesi Öncesi Türkiye'den Net Mesaj: Yalnız Kalsak Dahi Görüşümüz Değişmeyecek

GS Maçı Sonrası Okan Buruk En Az 7 Maç Ceza Alacak

GS MAÇI SONRASI OKAN BURUK EN AZ 7 MAÇ CEZA ALACAK

Galatasaray - Akhisar maçında saha kenarına atılan ve maçtan sonra da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunan Okan Buruk, en az 7 maç ceza alacak.

Tarih : 10 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : Gs Maçı Sonrası Okan Buruk En Az 7 Maç Ceza Alacak(9/10)5

Galatasaray ile Akhisar arasında oynanan maçta hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, maçın ardından da "yasaklı bölgede röportaj vererek hem maçın hakemi Öztürk'e hem de sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor'a çok ağır sözler sarf etti.

Maçtan ihraç edilen, yasaklı bölgede röportaj veren ve hakem ile rakip takım teknik direktörü hakkında sportmenliğe aykırı açıkmalarda bulunan Okan Buruk'u çok ağır cezalar bekliyor.

EN AZ 7 MAÇ CEZA YOLDA

Galatasaray - Akhisar maçı oynanırken yardımcı hakeme ve 4. hakeme sözlerinden dolayı minimum 3 maç ceza alması beklenen Okan Buruk, maçın hakemi ve rakip teknik adam hakkında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı da minimum 3 maç ceza alacak.

Hakem tarafından saha dışına gönderilen ve "tedbirli" iken, tedbire uymayarak "karma" alanda röportaj veren Okan Buruk, minimum 1 maç cezaya çarptırılacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gs  Maçı  Sonrası  Okan  Buruk  En  Az  7  Maç  Ceza  Alacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER