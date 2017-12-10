GS MAÇI SONRASI OKAN BURUK EN AZ 7 MAÇ CEZA ALACAK
Galatasaray - Akhisar maçında saha kenarına atılan ve maçtan sonra da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunan Okan Buruk, en az 7 maç ceza alacak.
Galatasaray ile Akhisar arasında oynanan maçta hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, maçın ardından da "yasaklı bölgede röportaj vererek hem maçın hakemi Öztürk'e hem de sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor'a çok ağır sözler sarf etti.
Maçtan ihraç edilen, yasaklı bölgede röportaj veren ve hakem ile rakip takım teknik direktörü hakkında sportmenliğe aykırı açıkmalarda bulunan Okan Buruk'u çok ağır cezalar bekliyor.
EN AZ 7 MAÇ CEZA YOLDA
Galatasaray - Akhisar maçı oynanırken yardımcı hakeme ve 4. hakeme sözlerinden dolayı minimum 3 maç ceza alması beklenen Okan Buruk, maçın hakemi ve rakip teknik adam hakkında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı da minimum 3 maç ceza alacak.
Hakem tarafından saha dışına gönderilen ve "tedbirli" iken, tedbire uymayarak "karma" alanda röportaj veren Okan Buruk, minimum 1 maç cezaya çarptırılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü
- Fetö Şüphelileri Yunanistan Sınırında Yakalandı
- Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakasına Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
- Ayasofya Meydanı'nda Binlerce İstanbullu İsrail'i Protesto Etti
- İstanbul'da Lodos Kabusu! Hava Aniden Karardı, Yürümek Bile Zorlaştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
- Kudüs Protestolarında Yaralanan Filistinlilerin Sayısı 231'e Yükseldi
- Almanya İle Yeni Kriz! Türk Bilim Adamının 15 Bin Kitabına El Konuldu
- Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
- Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik!
Bu Haberle İlgili Yorumlar