GS MAÇINDA BÜYÜK AYIP! BU MUTLU TABLO BOZULDU
Galatasaray - Akhisarspor maçında Beşiktaş formalı kadın, Galatasaraylı eşi ve çocuğu ile maça geldi ancak güvenlik görevlileri formayı çıkarttırdı.
Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelirken tribünde forma skandalı yaşandı.
Beşiktaş formalı bir kadın, Galatasaraylı eşi ve çocuğu ile birlikte Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı izlemeye geldi.
Tribündeki yerini alan Beşiktaşlı taraftar maç sırasında güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak üzerindeki forma çıkarttırıldı.
Kaynak: haberinburada
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