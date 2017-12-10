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GS maçında büyük ayıp! Bu mutlu tablo bozuldu

GS MAÇINDA BÜYÜK AYIP! BU MUTLU TABLO BOZULDU

Galatasaray - Akhisarspor maçında Beşiktaş formalı kadın, Galatasaraylı eşi ve çocuğu ile maça geldi ancak güvenlik görevlileri formayı çıkarttırdı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Gs Maçında Büyük Ayıp! Bu Mutlu Tablo Bozuldu(9/10)5

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelirken tribünde forma skandalı yaşandı.

Beşiktaş formalı bir kadın, Galatasaraylı eşi ve çocuğu ile birlikte Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı izlemeye geldi.

Tribündeki yerini alan Beşiktaşlı taraftar maç sırasında güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak üzerindeki forma çıkarttırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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