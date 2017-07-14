Erdoğan'a Suikast Düzenlemek İsteyen Fetö'cüler Toplu Halde Hasta Oldu
Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
Küresel Isınma Durdurulmazsa Pek Çok Başkent Sular Altında Kalacak
Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
Sevan Nişanyan Cezaevinden Firar Ederek Yurt Dışına Kaçtı
Caniliğin Bu Kadarı! Poşet İçerisinden Ölü Köpek Yavruları Çıktı
Loic Remy'nin Menajeri, Fenerbahçe İle Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi
Gs, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu
Dilencinin Üzerinden Arsa Tapusu Çıktı
Meteroloji Uyardı! Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 4-7 Derece Düşecek
Adalet Bakanlığı'ndan "Hero" Genelgesi: Mesaj İçerikli Giysiler Toplatılacak
İç Tüzük Değişikliği Görüşmelerinde "Burası Babanızın Çiftliği Değil" Tartışması
Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi
Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
Lüksenburg'tan Tokat'a Sadece Dişlerini Almak İçin Geldiler
Ağaç Katliamını "Katil Dediğin Seri Olur, El Salla Kameraya" Sözleriyle Anbean Kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım, Şehitler İçin Dua Etti
Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz

GS, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu

GS, SEMİH'İN 2 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA SPARTA PRAG'A GİTTİĞİNİ DUYURDU

Galatasaray, Semih için Sparta Prag'tan 2 milyon Euro kazanacağını borsaya bildirdi. Sparta Prag ayrıca Semih'in bir sonraki satışından yüzde 15 pay ödeyecek.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Gs, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu(8/10)4

Sparta Prag, Galatasaray'dan Semih Kaya'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

"UMARIM BAŞARILI OLURUM"

Sparta Prag'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Galatasaray'dan ayrılmak kolay olmadı. Orada çok fazla zaman geçirdim. Takım arkadaşlarıma ve kulübüme veda etmek çok zordu ama hayat bu. Umarım burada başarılı olurum" dedi.

Galatasaray'da çok fazla kupa kazandığını söyleyen Semih, "Çok zor ve güzel maçlar oynadım. Sparta çok tutkulu bir kulüp. Çekya'daki en başarılı takım. Burada da Galatasaray'da olduğu gibi kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.Galatasaray da Semih Kaya'nın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2 MİLYON EURO BONSERVİS

"Profesyonel futbolcularımızdan Semih Kaya'nın transferi konusunda AC Sparta Praha (Sparta Praha) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Sparta Praha kulübü Şirketimize 2.000.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Buna ek olarak Sparta Praha kulübünün ödeyeceği bonuslar aşağıdaki gibidir:

-Sparta Praha kulübü oyuncunun 2019-2020 sezonları sonuna kadar süren sözleşmesi boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacağı her bir dönem için 350.000 Euro net

-Sparta Praha kulübü oyuncunun 2019-2020 sezonları sonuna kadar süren sözleşmesi boyunca UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacağı her bir dönem için 100.000 Euro net ödenecektir.

YÜZDE 15 SATIŞ PAYI

Ayrıca, Sparta Praha kulübü oyuncuyu başka bir kulübe transfer etmesi halinde Şirketimize satış karının %15'ini ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gs  Semih  İn  2  Milyon  Euro  Karşılığında  Sparta  Prag  A  Gittiğini  
Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER