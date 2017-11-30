GS TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR, SİVAS BELEDİYE MAÇINDA FUTBOLCULARI FIRÇALADI
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sivas Belediyespor maçının devre arasında futbolcuları fırçaladı: Yan gelip yatarak burada olamazsınız. Kendinize gelin.
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Galatasaray, Sivas Belediyespor'u 5-1 ile geçti ancak ilk yarıdaki futboldan memnun kalmayan teknik direktör Tudor, devre arasında oyuncularına ağır sözlerle yüklendi.
"YAN GELİP YATARAK BURADA OLAMAZSINIZ"
Hırvat çalıştırıcının, 45 dakika sonunda sinirle soyunma odasına girdiği ve maçta varlık gösteremeyen yedek ağırlıklı futbolculardan kurulu takımını azarladığı ortaya çıktı. Hırvat teknik adamın, sarı-kırmızılılara, "Galatasaray'da oynadığınızın farkında değil misiniz? Her şeyden önce şu taraftara saygınız olsun. Bu havada, soğukta tribüne gelenlere saygınız olsun. Ama yazık... Siz kafanızda bitirmişsiniz. Karşınızda 2. Lig takımı olduğunu da unutmayın. Yan gelip yatarak burada olamazsınız. Galatasaray futbolcusuna bu şekilde oynamak, vurdumduymaz olmaz yakışmaz" dediği ifade edildi.
TAKIM KENDİNE GELDİ
Hırvat teknik adamın bu sözleri, Tarık Çamdal, Sinan Gümüş başta olmak üzere bütün takıma yönelik yaptığı bildirildi. Tudor'un beklenmedik ve çok ağır tondaki bu sert çıkışından sonra soyunma odasında buz gibi bir hava eserken, ikinci yarı takım bir anda kendine geldi, fark da bu şekilde oluştu.
Özellikle ilk devre futbolu unuttuğu izlenimi veren Sinan, 2. yarıda kendine gelirken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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