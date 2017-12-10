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GS Teknik Direktörü Tudor'un Elindeki Kitap Dikkat Çekti

GS TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR'UN ELİNDEKİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Akhisarspor maçı sonrasında elindeki "büyük hatalardan ders çıkarma" temalı kitabı dikkat çekti.

Tarih : 10 Aralık 2017, 11:30
Puan Ver : Gs Teknik Direktörü Tudor'un Elindeki Kitap Dikkat Çekti(6/10)2

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı ve 2-0 geriye düştüğü mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor'un elindeki kitap dikkat çekti. Hırvat çalıştırıcının elinde İngiliz yazar Matthew Syed'in yazmış olduğu ve hatalardan ders çıkarma temalı 'Kara Kutu Düşüncesi' adlı kitap vardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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