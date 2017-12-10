GS TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR'UN ELİNDEKİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Akhisarspor maçı sonrasında elindeki "büyük hatalardan ders çıkarma" temalı kitabı dikkat çekti.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı ve 2-0 geriye düştüğü mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti.
Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor'un elindeki kitap dikkat çekti. Hırvat çalıştırıcının elinde İngiliz yazar Matthew Syed'in yazmış olduğu ve hatalardan ders çıkarma temalı 'Kara Kutu Düşüncesi' adlı kitap vardı.
Kaynak: haberinburada
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