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Gs-Ts Maçında Pereira'nın Selçuk'a Sert Hareketi Taraftarları Çıldırttı
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GS-TS Maçında Pereira'nın Selçuk'a Sert Hareketi Taraftarları Çıldırttı

GS-TS MAÇINDA PEREİRA'NIN SELÇUK'A SERT HAREKETİ TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırladığı maçta Pereira, rakibi Selçuk'un ayağına kasıtlı şekilde bastı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Tarih : 01 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Gs-Ts Maçında Pereira'nın Selçuk'a Sert Hareketi Taraftarları Çıldırttı(5/10)1

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

PEREIRA AYAĞINA BASTI, HAKEM GÖZDEN KAÇIRDI

Köşe gönderinde Selçuk İnan'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine kasıtlı bir şekilde bastı.

Galatasaraylılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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