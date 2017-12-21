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GS üyesi, taraftarları çileden çıkardı: Terim artık bu kulübe giremez

GS ÜYESİ, TARAFTARLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI: TERİM ARTIK BU KULÜBE GİREMEZ

Galatasaray Kongre üyesi Adnan Yılmaz, "Bu kulübe teknik adam olarak Fatih Terim bir daha getirilmeyecek. Bunu yapan yönetimler bedeline de katlanır" dedi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Gs Üyesi, Taraftarları Çileden Çıkardı: Terim Artık Bu Kulübe Giremez(8/10)4

Adnan Yılmaz, sarı-kırmızılıların yeni teknik direktör arayışlarındaki Fatih Terim iddialarına tepki gösterdi.

Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray kulübünde teknik adam olarak Fatih Terim bir daha getirilmeyecek. Bunu yapan yönetimler bedeline de katlanır. Kulübümüzü ve futbol takımımızı bugünkü duruma sürükleyen ihtiras sahibi kişiler yalnızca şahsi menfaatleri üzerinden kulüp adına operasyonlar yaparak Galatasaray nezdinde hem Türk futbolu hem de Galatasaray'ın dünyada hak ettiği yerden gerilemesine sebebiyet vermişlerdir. Bunun son 20 yılda tek sorumlusu da Fatih Terim'dir" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A YAKIŞAN İSİM GELECEK"

"Galatasaray olarak geleneklerimiz var" diyen Yılmaz, açıklamasında "Bu geleneklerden taviz vermeden Avrupa da kendisini kanıtlamış bir hoca ile yola devam etmek gerekiyor. Bu konuda yönetim gereğini yapmakla yükümlüdür ama bir daha Galatasaray'da Fatih Terim operasyonlarına asla izin verilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

"TERİM TARAFTAR KİRALIYOR"

Fatih Terim'in taraftar kiralayarak kendi adına medya üzerinden kampanya yaptığını kaydeden Yılmaz, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı;

"Terim, sözde taraftarın kendisini istediğini göstermek için bir takım işler yapıyor. Bu kulübe verdiği zarar tartışma konusu dahi edilemez. Galatasaray'ın geçmişte Derval ile başlayan Feldkamp ile devam eden başarıları üzerinde miras yiyen bu kişi bir daha bu kulübe zarar veremeyecek şekilde kulüp gündeminden derhal indirilmelidir. Aksi takdirde bu yönetimin değişimi için düğmeye basılır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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