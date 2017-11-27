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GS Yönetimi, Gazetecileri Kılıçtan Geçiren Tudor'a Sahip Çıktı

GS YÖNETİMİ, GAZETECİLERİ KILIÇTAN GEÇİREN TUDOR'A SAHİP ÇIKTI

Galatasaray yönetimi, Alanya galibiyetinin ardından basın toplantısında gazetecileri yerden yere vuran Tudor'un sözlerini yerinde buldu.

Tarih : 27 Kasım 2017, 12:50
Puan Ver : Gs Yönetimi, Gazetecileri Kılıçtan Geçiren Tudor'a Sahip Çıktı(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından medyayı topa tutması ve zehir zemberek açıklamaları, sarı-kırmızılı yönetim tarafından onaylandı. Özellikle kendisi hakkında yapılan yorumlardan dolayı medyaya çatan Tudor'a destek veren sarı-kırmızılılar, "Ağzına sağlık... Az bile söylemiş. Aykut Kocaman ve Şenol Güneş söz konusu olduğunda aynı şekilde yazılabiliyor mu? Lider takımın hocasından söz ediyoruz. Üstelik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a puan farkı atmış bir takımın hocası bu" ifadesini kullandılar.

Yöneticiler şöyle devam etti:

"Sezon başında Galatasaray 13. haftada en yakın rakiplerinin şu kadar puan önünde lider olacak denilseydi kim hayır derdi. Bravo derdik. Bütün hafta ne konuşuldu, yazıldı. 'Galatasaray puan kaybederse Tudor gönderilecek. Son şans falan' dendi. Ama bunların hiçbiri yoktu."

"BİZ HOCAYI ÇOK YALNIZ BIRAKMIŞIZ"

Bu basın toplantısının kendilerine bir ders olduğunu da dile getiren Galatasaraylı idareciler, "Bu şunu gösterdi, biz hocayı çok yalnız bırakmışız. Yoksa bu reaksiyonu vermek zorunda kalmazdı. Tudor maalesef her seferinde kavga etmek zorunda kalıyor" yorumunu yaptı. Taraftarın son dönemdeki tavırlarından da şikayetçi olan yöneticiler, "Taraftar da kötüye gidiyor, takımı kötü etkiliyor. Olumlu etkisi olmadığı gibi, el freni görevi görüyorlar. Her pas hatasında homurdanmalar... Latovlevici'den ne bekleniyordu? Asamoah alınamadığı için son anda karar verilip transfer edildi. Alternatif olarak kadroya dahil edildi. Kapasitesi bu kadar. Aldığı para, bonservisi ile bir Asamoah değil ki! Steaua Bükreş oynadığı en büyük kulüp. Ama bu tepkiler diğer futbolcuları da olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.

TUDOR NELER DEMİŞTİ?

Bir anda kahraman ya da rezil ediyorsunuz. Siyah ya da beyaz gibi. Ama biz sinemada değiliz, bu futbol... Benim yerime birçok hoca yazıldı, çizildi. Ama aslında içler acısı bir durum var, siz beni kötü hoca olarak yansıtıyorsunuz. Şu an Galatasaray lider. Bir maçta iyi hoca, kötü hoca olmaz. Başakşehir'in 3, Beşiktaş'ın 6 puan önündeyiz. Ama öyle bir ortam yarattınız ki, Alanya maçını kaybetseydim size göre gidiyordum belki de... Ne bana, ne ekibime... Sıfır saygı...


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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