G.SARAY, GELEN TEKLİFLERİ AĞIRDAN ALAN DE JONG'UN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK
Hem yabancı kontenjanında hem de maaş bütçesinde yer açmak için Nigel de Jong'u göndermeye çalışan Galatasaray'da formül bulundu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Yıllık 2.5 milyon Euro garanti paraya oynayan Hollandalı futbolcu teklifleri ağırdan alınca, Galatasaray Yönetimi belli bir ücret karşılığında sözleşme fesih yoluna gitmeye karar verdi. Yönetim yeni bir teklif paketi hazırlıyor.
Galatasaray'a geçen sezonun ortasında transfer olan Nigel de Jong ile MLS ekiplerinden DC United da ilgileniyordu.
Tecrübeli oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple 2017/2018 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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