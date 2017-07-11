G.Saray Teknik Direktörü,

G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ, "KALIYORUM" DİYEN SNEİJDER'İ İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sosyal medyada "Kalıyorum." diyen Wesley Sneijder hakkındaki düşüncesini değiştirmedi: İstemiyorum.
Galatasaray Yönetimi yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve ayrılmak için 1 yıllık maaşının tamamını isteyen Wesley Sneijder'den bireysel antrenmanlara başlamasını istedi. Bu tavrın arkasında ise oyuncu ile devam etme isteğinin olmadığı bildirildi.
TUDOR İSTEMİYOR
Hollandalı yıldızın attığı tweet herkesi heyecanlandırırken, Galatasaray Kulübü bu konuda Tudor ile birlikte Sneijder konusunda bir fikir değişikliğinin yaşanmadığını belirtti. Yani Galatasaray'da Hollandalı yıldızla alakalı alınan yeni bir karar yok.
Galatasaray Yönetimi takımdan ayrı çalışacak olan Sneijder'i bu durumdan sıkılıp Sarı-Kırmızılı takmıdan gitmesini bekleyecek. Hollandalı 10 numarayı önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmeyen teknik direktör Igor Tudor'un bu konuda geri adım atmayacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Galatasaray, Sneijder ile yollarını ayırmak istiyor. Bu bağlamda iki tarafın pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
SNEIJDER SEVİNDİ
Yönetimin bireysel çalışmalara başlamasını istediği Sneijder ise bu gelişmeyi olumlu karşıladı. Yıldız oyuncu Instagram hesabından konuyla ilgili, "Galatasaray yeni sezon için antrenmanlara devam etmemi istiyor" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Sneijder, Twitter kapağını da değiştirerek Galatasaray formalı resmini koydu. Yönetimin görüşmelerde bir gelişme olmamasına rağmen Hollandalı oyuncunun bu hareketlerini hayretle izlediği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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