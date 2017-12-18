Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Ergin Ataman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Anadolu Efes'ten yapılan resmi açıklama:

Anadolu Efes'te baş antrenörlük görevine Ergin Ataman getirildi. Anadolu Efes, Ergin Ataman ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Üçüncü dönem Anadolu Efes'te teknik patronluk görevini üstlenecek olan Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında ve 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmıştı.

ERGİN ATAMAN'IN KARİYERİ

Ergin Ataman'ın kariyerinde bir Euroleague üçüncülüğü, bir EuroCup, bir Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, dört Türkiye Kupası, altyapılarda da bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Ergin Ataman'a yeni görevinde üstün başarılar dileriz.

Kaynak: haberinburada