UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın perşembe günü karşılaşacağı Östersunds'da şok gelişme yaşandı.

Son oynanan Djurgarden maçında sakatlanan kaleci Andreas Andersson'un 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve İsveç ekibinin sadece Galatasaray'a karşı oynayan Aly Keita ile İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Bunun nedeni ise İsveç ekibinin kadrosunda başka bir kalecinin bulunmaması…

(Gamaspor)

Kaynak: haberinburada