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G.Saray'ın Rakibi Östersunds, Sakatlık Nedeniyle İstanbul'a Tek Kaleciyle Gelecek

G.SARAY'IN RAKİBİ ÖSTERSUNDS, SAKATLIK NEDENİYLE İSTANBUL'A TEK KALECİYLE GELECEK

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Östersunds, kalecisi Andersson'un sakatlığı nedeniyle İstanbul'a tek kaleciyle gelecek.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : G.Saray'ın Rakibi Östersunds, Sakatlık Nedeniyle İstanbul'a Tek Kaleciyle Gelecek(6/10)2

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın perşembe günü karşılaşacağı Östersunds'da şok gelişme yaşandı.

Son oynanan Djurgarden maçında sakatlanan kaleci Andreas Andersson'un 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve İsveç ekibinin sadece Galatasaray'a karşı oynayan Aly Keita ile İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Bunun nedeni ise İsveç ekibinin kadrosunda başka bir kalecinin bulunmaması…

(Gamaspor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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