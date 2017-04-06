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g.saray'la anlaştı! menajeri istanbul'a geliyor

G.SARAY'LA ANLAŞTI! MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni sezonla ilgili transferde planlamasında nisan ayı önemli bir yer tutuyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:24
Puan Ver : G.Saray'la Anlaştı! Menajeri İstanbul'a Geliyor(9/10)8


Sarı-kırmızılılarda ilk planda takıma dahil edilmesi düşün Vitor Hugo'nun menajerinin 11-12 Nisan'da İstanbul'da olacağı belirtildi.



Sarı-kırmızılılar, Palmeiras forması giyen Brezilyalı stoperin transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor.



 



kaynak:sabah








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