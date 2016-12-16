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gs'dan sigthorsson'a: ya oyna ya da bavulunu topla

GS'DAN SİGTHORSSON'A: YA OYNA YA DA BAVULUNU TOPLA

gs'dan sigthorsson'a: ya oyna ya da bavulunu topla

Tarih : 16 Aralık 2016, 10:49
Puan Ver : Gs'dan Sigthorsson'a: Ya Oyna Ya Da Bavulunu Topla(9/10)7


Sezon başında milli takımdayken sakatlanan ve aylardır "Ağrılarım var" diyerek takıma katılamayan Kolbeinn Sigthorsson'a sert çıkan Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu "Artık sabrımız kalmadı. Ya oyna ya da bavulunu topla git. 10 gün içinde takıma katıl yada yolları ayıralım" dedi. Bu rest sonrasında da Sigthorsson düz koşuya çıktı.



 



kaynak:sabah








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