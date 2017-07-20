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GS'Lİ BİR TARAFTAR, TAKIMININ ELENMESİNİN ARDINDAN PASSOLİG KARTINI YAKTI


GS'li Bir Taraftar, Takımının Elenmesinin Ardından Passolig Kartını Yaktı
Tarih : 20 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Gs'li Bir Taraftar, Takımının Elenmesinin Ardından Passolig Kartını Yaktı(7/10)3

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçındaki Östersunds yenilgisine rağmen Türk Telekom Stadı'na koştu. Yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takımına destek olurken, 1-1'lik beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

PASSOLİG KARTINI YAKTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma olan tepkilerini protesto tezahüratlarıyla gösterirken, bir taraftar Passolig kartını yaktı. Maç sırasında Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklayan tribünler maç sonrasında Östersunds takımını tribüne çağırarak alkışladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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