Galatasaray yönetiminin Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'le yollarını ayırmasına taraftardan büyük tepki geldi.FLORYA'YA AKIN ETTİ

Sosyal medyada organize olan taraftarlar, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı ve tezahüratlarda bulundu. Florya'da toplanan taraftarlar, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdılar.

Kaynak: haberinburada