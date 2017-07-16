GSM OPERATÖRLERİNDEN ABONELERİNE ERDOĞAN SÜRPRİZİ
Mobil operatörlerden başlatılan çağrılarda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü tebrik ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerime sıhhat ve afiyet diliyorum." şeklindeki mesajı dinletildi.
BÜYÜK SÜRPRİZ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan yazılı açıklamaya göre, BTK koordinasyonuyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone aboneleri büyük bir sürprizle karşılaştı.
ERDOĞAN'DAN MESAJ
Bugün saat 00.00'dan itibaren tüm mobil operatörlerden başlatılan çağrılarda abonelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerime sıhhat ve afiyet diliyorum." sesli mesajı tüm aramalar öncesi dinletildi.
"İLETİŞİMİN BÜTÜN DİLLERİ İLE İŞGALİN KARŞISINDAYIZ"
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da konuya ilişkin açıklamasında, "Milletimize, milli irademize, vatanımızın birliğine yönelen her tehdidin karşısında insanımızın yanında ve hizmetindeyiz. 15 Temmuz'a mührünü vuran video konferans konuşmalarından, birbirimizden haberdar olduğumuz sosyal medya paylaşımlarına kadar iletişimin bütün dilleri ile her türlü darbe ve işgalin karşısındayız." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİN EMRİNDEYİZ"
Bu vesileyle 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi iletişimin kesintisiz olmasının önemine dikkat çeken Sayan, her koşulda bunu sağlamak için Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone olmak üzere 460 lisanslı operatörle birlikte yüksek bir gayretle çalıştıklarını ve her zaman milletin emrinde olduklarını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
- Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
- Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
- Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
- 15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 15 Temmuz Afişlerini Yasaklayan Abd'de Türkler Şehitler İçin Sokağa Döküldü
- Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
- İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
- Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
- Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar