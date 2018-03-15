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GSM Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırıya Uğradı

GSM ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Bir GSM şirketinin Genel Müdür Yardımcısı M. R'nin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

Tarih : 15 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Gsm Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırıya Uğradı(5/10)1

Bir GSM şirketinin Türkiye'deki Genel Müdür Yardımcısı M. R., Maslak'taki şirketin bulunduğu binaya gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı. M.R.'nin içinde bulunduğu araca Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 5 el ateş açıldı. Olayda M.R. ve yanındakiler yara almadan kurtuldu.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, polis ekipleri saldırıya gerçekleştiren Ş.S. ve onunla bağlantılı olduğu tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. GSM şirketinin yöneticisi M.R polise verdiği ifadede, 2.5 senedir Türkiye'de yaşadığını herhangi bir tehdit almadığını söyledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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