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gss prim borçları siliniyor!

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR!

SGK Başkanı Bağlı, GSS primlerinin 53 liraya indiğini, borçların da yapılandırmayla önemli oranda düştüğünü belirterek, ‘Ama vatandaş bunu da ödeyemeyecekse borcun tamamını sileceğiz' dedi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:02
Puan Ver : Gss Prim Borçları Siliniyor!(8/10)9


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Genel sağlık sigortası (GSS) ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Eskiden prim oranının yüksek olduğunu, şimdi ise 53,33 lira ödendiği anda gelir testine girmeksizin GSS kapsamına girildiğini belirten Bağlı, bu vatandaşların sadece kamu sağlık tesislerinden değil, aynı zamanda özel sağlık hizmet sunucularından ve üniversite hastanelerinden yararlanma imkanlarına sahip olacağını dile getirdi.



Bağlı, "Çalışmıyorsa yani memur statüsünde değilse, işçi statüsünde değilse, Bağ-Kur'lu değilse veya bunların bakmakla yükümlü olduğu bir statüde değilse veya emekli değilse, herhangi bir sağlık güvencesi yoksa, herhangi bir sigorta kaydı yoksa 53,33 lira ödeyerek GSS kapsamına girip güvenceye sahip olacak. Ama '53 lirayı ödeyemem' diyorsanız, 'Buyurun gelir testine girin' diyoruz" ifadesini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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