GS'YE GELİYOR DERKEN ARDA'NIN YENİ TAKIMINI YAZDILAR
İspanyol basını, Barcelona'da bu sezon hiçbir maçta kadroya giremeyen Arda için Monaco'nun teklif yapacağını yazdı.
Barcelona'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Arda'nın son talibi Fransa Ligi ekiplerinden Monaco.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK TEKLİF YAPACAKLAR
Bu sezon hem Fransa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fransız temsilcisi Ocak ayında yapacağı transferler ile tekrar iddialı bir takım olma niyetinde. Arda Turan'ı da transfer listesinde bulunduran Monaco, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık istediği İspanyol basınında yer aldı.
MESUT ÖZİL TAKIMA KATILACAK
İspanyol basını Barcelona'nın Arda Turan yerine Mesut Özil'i devre arasında takıma katacağını da iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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