Guardian Erdoğan Da Yazı Yazmak İstedi Haberinden Çark Etti
Amman'daki İsrail Büyükelçiliği Binasına Açılan Ateşte 2 Kişi Yaralandı
Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı Kadrosuna Kattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Mescid-İ Aksa'ya Metal Dedektör Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz
Resmen Çomak Soktular! Fener'in İstediği Yıldıza 10 Yıllık Teklif
Sivas'ta Korkunç Olay! 83 Koyun Ahırda Çıkan Yangında Telef Oldu
10 Katlı Apartman Yüksekliğindeki Kaydıraklar Kalbinizi Durdurabilir!
Cimbom'u Elediler, Ülkelerinde 3 Yediler
Konya'da Adliyeden Kaçan Hırsız, İstanbul'da Sahte Kimlikle Yakalandı
Almanya'da Yaşayan Türk Boksörün Cesedi Bulundu
Sıcaktan Çatlayan Bina Duvarı Çocukların Üzerine Çöktü! 4 Yaralı
Hırsızlık İçin Girdiği Kantinde Çikolata Yerken Yakalandı
Adana'da Eğlence Havuzunda Taciz Olayları Artınca 12 Kişilik Özel Taciz Timi Kuruldu
Devlet Bahçeli Eşofmanla Gezintiye Çıkıp, Vatandaşlarla Sohbet Etti
Lens Skandalı! Resmen Ağız Değiştirdi
Az Kalsın Boğuluyorlardı, Su Geçirmez Cep Telefonu 3 Can Kurtardı
Sera Gölü'ne Yapılan Perde Beton Bakan Soylu'yu Kızdırdı: Yakışmamış
Bodrum'da Deprem Korkusunu Çabuk Atlatan Tatilciler Plajlara Akın Etti
İsrail, Mescid-İ Aksa Girişindeki Metal Dedektörleri Kaldırmayacak
Pkk'lı Teröristler, Evinden Aldıkları Köylüyü Şehit Etti

Guardian Erdoğan da Yazı Yazmak İstedi Haberinden Çark Etti

GUARDİAN ERDOĞAN DA YAZI YAZMAK İSTEDİ HABERİNDEN ÇARK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesini yayımlayan Guardian gazetesi, editörlerinden Paul Chadwick'in "Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan da yazmak istedi" yönündeki iddialarını yalanladı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Guardian Erdoğan Da Yazı Yazmak İstedi Haberinden Çark Etti(10/10)6

Guardian'ın web sitesinde dün okuyucu editörü Paul Chadwick tarafından kaleme alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yayımlanan makalesi hakkında asılsız iddialar ortaya atıldı.

"KILIÇDAROĞLU YAZINCA ERDOĞAN DA YAZMAK İSTEDİ" İDDİASI

Chadwick, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısını yayımlamamızın ardından Türk hükümeti bize ulaşarak okuyucuların iki tarafı da dinleyebilmesi ve dengeli yayın yapılması için Erdoğan'ın makalesinin yayımlanmasını istedi" iddiasını ortaya atmış, bu ifade bazı medya kuruluşlarında yer bulmuştu.

BEŞTEPE'DEN GAZETEYE UYARI

İddiaların web sitesinde yer almasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Guardian ile temasa geçti. Gazeteyle yapılan yazışmalarda ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının hiçbir yerde geçmediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinin "denge kurmak" amacıyla yayımlanmasının hiçbir zaman talep edilmediği ve Guardian'ın Londra ofisinde bir yanlış anlaşılma olduğu aktarıldı.

KENDİ OKUYUCU TEMSİLCİSİNİ YALANLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesini yayımlayan gazete, kendi yaydığı, "Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan da yazmak istedi" iddialarını yalanladı.

Gerçeği yansıtmayan bu ifadeler, gazetenin web sitesinde bugün düzeltildi ve ortaya atılan iddianın asılsız olduğu kabul edildi. Chadwick imzasıyla bir açıklama yayımlayan gazete, "yanlış anlaşılma oldu" ifadesine yer verdi.

YAZIYI YAYINA ALMAYACAKLAR

Gazeteden alınan bilgiye göre, Chadwick'in asılsız iddiaları Guardian'ın pazartesi günü yayımlanacak sayısında yer almayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Guardian  Erdoğan  Da  Yazı  Yazmak  İstedi  Haberinden  Çark  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER