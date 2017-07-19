GUARDİOLA: BONY SAKATLANDI, SAKATLANMASAYDI KAMPA ALACAKTIM
Fenerbahçe'nin listesişnde bulunan Wilfried Bony için açıklama yapan Manchester City menajeri Pep Guardiola, "Bony sakatlandı, sakatlanmasaydı bizimle kampa gelecekti." dedi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü yıldız futbolcu Wilfried Bony ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
GUARDİOLA KENDİSİ AÇIKLADI
Manchester City'nin yıldız oyuncusu takım kampına katılmamıştı. Guardiola'ya Bony'nin neden kampta yer almadığı soruldu. Ünlü teknik adam, "Wilfried Bony sakatlandı. Eğer sakatlanmasaydı kampta bizimle olacaktı. Küçük bir problemi var." yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
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