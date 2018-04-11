GUARDİOLA MAÇ SONU HAKEME PATLADI: NET GOLÜMÜZÜ VERMEDİ
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a elendikleri maçın ardından net gollerinin verilmediğini söyleyerek hakemi eleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Manchester City'de Pep Guardiola'dan ilginç açıklamalar geldi.
City Menajeri Pep Guardiola karşılaşmanın ardından hakemin vermediği golün de maçın kaderini etkilediğini söyledi.
İspanyol çalıştırıcı Salah'ın attığı golün de ofsayt olduğunu söylerken "Golü vermediler. İlk yarıyı 2-0 öne kapatacaktık. İlk maçta Salah'ın golü de ofsayttı, burada da golümüz yendi. Top Liverpool'dan geldi, Sane ofsayt değildi. Net penaltılar da verilmiyor. Bu tarz yüksek seviyede hatalar maçı %100 etkiler" ifadelerini kullandı.
"KAFAMIZI TOPLAMAMIZ LAZIM"
Futbolda bu tip çeylerin olabileceğini de söyleyen Guardiola, "10 aydır kazanıyoruz ama peş peşe mağlubiyetler geldi. Olur futbolda böyle. Bu zaman zaman yaşadığım istatistiklerden biri. Kafanızı toplamanız ve maç maç yaşamanız lazım" dedi.
Pep son olarak yoğun fikstürün de kendilerini etkilediğini söyledi ve "3 günde bir maç oynamak kolay değil. Hayatı kabul etmemiz lazım. Başımıza geldi ve elendik, umarım gelecek sezon yarı finale kalırız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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