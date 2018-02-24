GUARDİOLA, MAÇTA SİYASİ MESAJ VERDİĞİ İÇİN CEZA ALDI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola, Katalonya'nın bağımsızlığını temsil eden sarı kurdeleyi taktığı için federasyondan ceza aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle ceza aldı.
Kararı internet sitesinden duyuran İngiltere Futbol Federasyonu, sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama kuralları ihlal ettiği için ceza verildiğini bildirdi.
KENDİSİNİ SAVUNABİLECEK
Cezanın içeriğinin yer almadığı açıklamada, Guardiola'nın 5 Mart Pazartesi günü saat 18.00'e kadar kendisini savunabileceği belirtildi.
Deneyimli teknik adam, kasım ayında yaptığı açıklamada, Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek için sarı kurdele taktığını söylemişti.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ UYARILMIŞ
Guardiola'nın aralık ayında konuyla ilgili iki kez resmi olarak uyarıldığı, son olarak Wigan Athletic ile oynadıkları Federasyon Kupası maçında yine sarı kurdele takması üzerine ceza aldığı basına yansıdı.
Bu arada İspanyol basını Guardiola ve ailesini taşıyan özel uçağın, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'u taşıyabileceği şüphesiyle Barcelona'ya indiğinde arandığını iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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