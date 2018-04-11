GUARDİOLA'DAN HAKEME AĞIR SÖZLER: KAPA ÇENENİ!
Liverpool ile oynanana maçta hakeme yoğun itirazda bulunan Guardiola tribüne gönderilmişti. Tecrübeli teknik adamın hakem Lahoz'a "Kapa çeneni" dediği ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool'a elenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, devre arasında maçın hakemi Mateu Lahoz'a söylediği sözler nedeniyle tribüne gönderilmişti.
"KAPA ÇENENİ, GOL VE PENALTI!"
İspanyol televizyonu ise Guardiola'nın Lahoz'a söylediği sözleri ortaya çıkarttı. Guardiola'nın Lahoz'a "Bu penaltı! Televizyondan izle. Golümüz var, penaltımız var! Kapa çeneni, gol ve penaltı!" dediği belirtildi. Bu sözler üzerine Lahoz, Guardiola'yı tribüne göndermişti.
Pep Guardiola ise Liverpool mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda "Hakeme golün ofsayt olmadığını söyledim. Temiz goldü. Top, orada James Milner'dan dönüyor dedim. Soyunma odasına 1-0 yerine 2-0 ile gitseydik daha farklı olurdu" sözlerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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