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Gübre Fabrikaları Gök Denizcilik'i Satın Alıyor
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Gübre Fabrikaları Gök Denizcilik'i Satın Alıyor

GÜBRE FABRİKALARI GÖK DENİZCİLİK'İ SATIN ALIYOR

Gübre Fabrikaları liman işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren Gök Denizcilik'in hisselerinin tamamını satın alıyor.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Gübre Fabrikaları Gök Denizcilik'i Satın Alıyor(6/10)2

Gübre Fabrikaları liman işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren Gök Denizcilik'in hisselerinin tamamını satın almaya karar verirken; iştirakleri Negmar Denizcilik ile Narlı Feribot İşletmeciliği'nde de yeni hisse alımı yapacağını duyurdu.

SERMAYESİ 3 MİLYON LİRA

Şirketten KAP'a yapılan açıklamalara göre, Gübre Fabrikaları, sermayesi 3 milyon lira olan Gök Denizcilik'in hisselerinin tamamını, yaptırılacak değerleme çalışması sonrası belirlenecek değeri aşmamak kaydıyla satın alacak. Gübre Fabrikaları ayrıca feribot işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Narlı Feribot İşletmeciliği'nde Etis Denizcilik'in sahip olduğu yüzde 30 hisseyi satın alma kararı aldı. Mevcut durumda Gübre Fabrikaları Narlı Feribot İşletmeciliği'nde yüzde 28 dolaylı pay sahibi konumunda bulunuyor.

ETİS DENİZCİLİK'E AİT YÜZDE 20 PAY DA SATIN ALINACAK

Şirket ayrıca kara ve deniz taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren bir diğer iştiraki Negmar Denizcilik'te Etis Denizcilik'e ait yüzde 20 payın da satın alınacağını duyurdu. (Reuters)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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