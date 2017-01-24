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güçsüzlüğü ve isteksizliği gideriyor

GÜÇSÜZLÜĞÜ VE İSTEKSİZLİĞİ GİDERİYOR

Her derde deva badem, erkeklerde libidoyu arttırıyor. Cinsel güçsüzlüğü ve isteksizliği gideriyor. Beden ve zihin yorgunluğunu azaltıyor. Kolesterolü düşürüyor. Saçlarımızı besliyor.

Tarih : 24 Ocak 2017, 11:28
Puan Ver : Güçsüzlüğü Ve İsteksizliği Gideriyor(5/10)4


Mucizevi kuruyemişlerden badem, adeta şifa dağıtıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde genç kalmayı sağlayıp yaşlanmayı engelliyor. Cinsel güçsüzlüğü giderip hazzı ve cinsel performansı arttırıyor. Ayrıca cinsel isteksizliği azaltıyor. E vitamini, magnezyum ve lif açısından zengin olan badem özellikle kadınlarda tutkuyu arttırıyor.



Diyet yapanların da yardımına koşan badem, meyveyle beraber tüketildiğinde tok tutuyor. Tansiyonu düşürüp şeker hastalığı riskini azaltıyor. Kolesterolü dengeleyip kalp krizi riskini yüzde 50 oranında azaltıyor. Enfeksiyona da savaş açan badem, idrar yolları ve cinsel organlarda meydana gelen iltihaplara iyileştirici etki gösteriyor.



KANSERE DE DÜŞMAN

Beden ve zihin yorgunluğunu azaltıp, sinir sistemini koruyor ve güçlendiriyor. Baş ve böbrek ağrılarını dindiriyor. Kansere yakalanma riskini azaltıyor. Hamilelerin sütünü arttırıp bebeklerin gelişiminde önemli rol oynuyor. Badem yağı ise kuru ciltlerin adeta kurtarıcısı oluyor. Cilt, saç ve tırnak bakımında oldukça faydalı olan badem, kozmetik sektöründe önemli bir yer barındırıyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Güçsüzlüğü  Ve  İsteksizliği  Gideriyor    haber

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