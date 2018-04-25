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'GÜL ADAY OLURSA ERDOĞAN'A OY VERİRİM' DİYEN İNCE'YE PARTİSİNDEN TEPKİ


'Gül aday olursa Erdoğan'a oy veririm' diyen İnce'ye partisinden tepki
Tarih : 25 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : 'gül Aday Olursa Erdoğan'a Oy Veririm' Diyen İnce'ye Partisinden Tepki(8/10)4

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi etrafındaki tartışmalar sürerken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan açıklama geldi; "Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. İsimlerin kamuoyu önünde konuşulması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz" dedi.

"GÖRÜŞME OLMADI, ADAY EN UYGUN ZAMANDA AÇIKLANACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası konuştu. Tezcan, toplantıda cumhurbaşkanı adayı ismi ile ilgili görüşme olmadığını, adayın en uygun zamanda açıklanacağını söyledi.

"İSİMLERİN KAMUOYU ÖNÜNDE TARTIŞILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Kamuoyu, CHP'nin de içinde yer aldığı geniş tabanlı bir ittifakın, "24 Haziran'daki seçim için cumhurbaşkanı adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü gösterecek" iddiası konuşuluyor. Tezcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz."

İNCE NE DEMİŞTİ?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili "Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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