GÜL, BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KAYSERİ MİTİNGİNE KATILMIYOR
Başbakan Binali Yıldırım yarın Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'de bir miting düzenleyecek. Mitinge Gül'ün katılmayacağı öğrenildi. CNN Türk'ün haberine göre, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor.
Anayasa referandumuna 15 gün kala Başbakan Binali Yıldırım yarın Kayseri'de bir miting düzenleyecek.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptığı açıklamada, "2 Nisan Pazar günü saat 16:30'da Kayserimizde hem cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hem de başbakanımız Binalı Yıldırımı ağırlayacağız. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" demişti.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mitinge katılmayacağı, bunun bir ortak program değil, Başbakan Yıldırım'ın programı olacağı bildirildi.
kaynak:hürriyet
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