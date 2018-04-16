GÜLBEN ERGEN, BURAK TÖRER İLE AŞK YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ: ÇOK MUTLUYUM
Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranları ile buluşan Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını doğrulayarak "Çok iyiyim ve mutluyum" dedi.
Gülben Ergen (46), Bostancı Gösteri Merkezi'nde önceki akşam verdiği konserde bir itirafta bulundu. Yapımcı Burak Törer (48) ile aşk yaşadığını açıkladı.
BEKLENEN İTİRAF GELDİ
Geçtiğimiz aylarda Erhan Çelik ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını ilk kez açıkladı.
"ÇOK İYİYİM VE MUTLUYUM"
Basın mensuplarının "Burak Bey ile aşk yaşadığınız iddiası var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Güzel düşünüyorum. Çok iyiyim ve mutluyum."
TÖRER "BANA SORMAYIN" DEMİŞTİ
Burak Törer konu hakkında "Konuyu Gülben Hanım'a sorun, cevap veremem. O sanatçı" demişti.
SESLENDİRDİĞİ ŞARKILARDA AŞKI YAŞADI
Gülben Ergen'in konsere, Tuncel Kurtiz imzalı ' Tut Yüreğimden Ustam' adlı duygusal bir şiiri okuyarak çıkması, 'Yandım Yandım' ve 'Ben Sana Abayı Yaktım' şarkılarını coşkuyla söylemesi yeni bir aşk yaşadığını açıkça belli ediyordu.
Kaynak: haberinburada
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