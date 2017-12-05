GÜLBEN ERGEN, ESKİ EŞİ MUSTAFA ERDOĞAN'A ÖVGÜLER DİZDİ
Gülben Ergen, geçirdiği zor süreçte desteğini kendisinden esirgemeyen eski eşi ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'a Instagram paylaşımıyla övgüler dizdi.
Son aylarda eski eşi Erhan Çelik'le yaşadıkları nedeniyle zor günler geçiren Gülben Ergen'e koşulsuz tek destek, daha eski eşi ve 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'dan gelmişti.
"DAHA İYİSİ YAPILANA DEK O HEP EN İYİSİ"
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine övgüler dizdi. Mustafa Erdoğan yönetimindeki Anadolu Ateşi'nin Çanakkale'de 12 Ocak'ta düzenleyeceği gösterinin tanıtım videosunu Instagram hesabından paylaşan Ergen, paylaşımına "Daha iyisi yapılana dek o hep en iyisi" notunu düştü.
İşte Gülben Ergen'in eski eşine övgüler dizdiği Instagram paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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