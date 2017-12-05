Son aylarda eski eşi Erhan Çelik'le yaşadıkları nedeniyle zor günler geçiren Gülben Ergen'e koşulsuz tek destek, daha eski eşi ve 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'dan gelmişti.

"DAHA İYİSİ YAPILANA DEK O HEP EN İYİSİ"

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine övgüler dizdi. Mustafa Erdoğan yönetimindeki Anadolu Ateşi'nin Çanakkale'de 12 Ocak'ta düzenleyeceği gösterinin tanıtım videosunu Instagram hesabından paylaşan Ergen, paylaşımına "Daha iyisi yapılana dek o hep en iyisi" notunu düştü.

İşte Gülben Ergen'in eski eşine övgüler dizdiği Instagram paylaşımı:

Kaynak: haberinburada