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Gülben Ergen, Ünlü Prodüktör Burak Törer İle Aşk Yaşıyor
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Gülben Ergen, Ünlü Prodüktör Burak Törer ile Aşk Yaşıyor

GÜLBEN ERGEN, ÜNLÜ PRODÜKTÖR BURAK TÖRER İLE AŞK YAŞIYOR

Erhan Çelik'ten ayrıldıktan sonra bir süredir ortalarda görünmeyen Gülben Ergen'in ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Tarih : 12 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Gülben Ergen, Ünlü Prodüktör Burak Törer İle Aşk Yaşıyor(7/10)3

Erhan Çelik'ten olaylı bir şekilde ayrılan ve günlerce magazin gündeminde yer tutan Gülben Ergen'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Adı ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Gülben Ergen'in bu isimle fotoğrafının ortaya çıkması iddiaları kuvvetlendirdi. Gülben Ergen'le aşk yaşadığı konuşulan Törer, bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener ile birlikteydi.

İşte ikilinin o fotoğrafı;

ADI TOLGA DUĞLES İLE ANILIYORDU

Gülben Ergen'in ismi en son Yasemin Duğles'le evliyken aşk yaşadığı iddia edilen Tolga Duğles ile gündeme gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gülben  Ergen  Ünlü  Prodüktör  Burak  Törer  İle  Aşk  Yaşıyor    haber

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