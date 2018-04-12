GÜLBEN ERGEN, ÜNLÜ PRODÜKTÖR BURAK TÖRER İLE AŞK YAŞIYOR
Erhan Çelik'ten ayrıldıktan sonra bir süredir ortalarda görünmeyen Gülben Ergen'in ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Erhan Çelik'ten olaylı bir şekilde ayrılan ve günlerce magazin gündeminde yer tutan Gülben Ergen'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Adı ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Gülben Ergen'in bu isimle fotoğrafının ortaya çıkması iddiaları kuvvetlendirdi. Gülben Ergen'le aşk yaşadığı konuşulan Törer, bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener ile birlikteydi.
İşte ikilinin o fotoğrafı;
ADI TOLGA DUĞLES İLE ANILIYORDU
Gülben Ergen'in ismi en son Yasemin Duğles'le evliyken aşk yaşadığı iddia edilen Tolga Duğles ile gündeme gelmişti.
Kaynak: haberinburada
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