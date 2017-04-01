Bir AVM'de gazetecilerle sohbet eden Gülben Ergen'den Yeşim Salkım'ı kızdıracak açıklamalar geldi.



Gülben Ergen'le Yeşim Salkım arasında sular durulacağa benzemiyor. Önceki gün bir AVM'de gazetecilerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı, yazın yaklaşmasıyla birlikte formuna özen gösterdiğini söyledi.







Muhabirlerin "Ivır zıvır konuları bırakıp Yeşim Salkım'a gelelim" sözleri üzerine Ergen, boş durmadı. Sazı eline alan şarkıcı, "O tam ıvır zıvır. 12 yıldır ona cevap verme ihtiyacı bile duymuyorum" diyerek Salkım'a taş yaptı.







kaynak:ahaber