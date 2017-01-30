GÜLBEN ERGEN'E 'EDEPLİ' CEVAP!
Gülben Ergen'in "Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım" açıklaması eski eşi Erhan Çelik'i kızdırdı.
Gülben Ergen'in "Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım" açıklaması eski eşi Erhan Çelik'i kızdırdı.
Erhan Çelik, sosyal medya hesabından "Edebim el vermez edepsizlik edene... Susmak en güzel cevap edebi elden gidene" notunu paylaşarak, Ergen'e imalı bir göndermede bulundu.
kaynak:gazetevatan
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