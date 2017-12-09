GÜLBEN'E GİDEN MESAJLAR PAHALIYA PATLADI! 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Gülben Ergen'e gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Erhan Çelik hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Gülben Ergen'in cep telefonuna gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Erhan Çelik ve asistanı Seda K. ile şoförü Harun G. hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
MESAJLARI KABUL ETTİLER
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajların gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma sırasında iddiaya konu mesajların Erhan Çelik'in asistanı Seda K. ve Harun G. adına kayıtlı telefonlardan atıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin mesajları kabul ettikleri ancak mesajların tehdit ve hakaret amacıyla atılmadıkları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Şüphelilerden Harun G.'nin tek başına mesajları attığı, Seda K.'nın ise Erhan Çelik'in azmettirmesi ile mesajları attığı belirtilen iddianamede, mesajların tehdit ve hakaret içerikli olduğu ifade edildi. Mesajların ısrarla gönderilmesinin şikayetçinin psikolojik yönden huzurlu ve sağlıklı yaşam hakkını ihlal ettiği belirtilen iddianamede, her üç şüphelinin de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor. - İstanbul
Kaynak: haberinburada
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