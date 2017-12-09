Anadolu Efes, Deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 Yenildi
Mersin'de 32 Askere, Fetö'nün Mahrem İmamı Şüphesiyle Gözaltı
Meral Akşener'e Diyarbakır'da Türkçe, Kürtçe Ve Zazaca Pankartla Karşılama
Fenerbahçe'de Janssen Oyuna Devam Edemedi
Angelina İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı
Tsk: 2'si Sözde Yönetici 20 Terörist Öldürüldü
Bursaspor Taraftarından Muhteşem Koreografi
Fener'i Eleyen Takım, Avrupa Liginin En Kötüsü Oldu
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye Çok Sert Cevap: Hadlerini Bilsinler
Taraftar Yabancı Madde Attı, Volkan Demirel Çıldırdı: Atın, Atın
İsrail'den Müslümanları Çok Kızdıracak Bir Hamle Daha
Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
Erdoğan Davet Etti, Putin Türkiye'ye Geliyor! Masada Kudüs Var
Kudüs'ün Tapuları Türkiye'nin Elinde! Şehirde 30 Bin Dönüm Türk Arazisi Var
Batman'da Ptt Araçlarına Bombalı Saldırı
Buzları Eritecek Açıklama! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tam Destek
Avcılar Özel Kuvvetlerde Görevli Astsubayı Ölü Halde Buldu
50 Kişi Kahvehane Bastı, Ortalık Savaş Alanına Döndü!
Gülben'e Giden Mesajlar Pahalıya Patladı! 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Kralın Eski Damadını Da Taciz Etmiş: Testislerimi Avuçladı!

Gülben'e giden mesajlar pahalıya patladı! 5 yıla kadar hapsi isteniyor

GÜLBEN'E GİDEN MESAJLAR PAHALIYA PATLADI! 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gülben Ergen'e gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Erhan Çelik hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 02:50
Puan Ver : Gülben'e Giden Mesajlar Pahalıya Patladı! 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor(7/10)3

Gülben Ergen'in cep telefonuna gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Erhan Çelik ve asistanı Seda K. ile şoförü Harun G. hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

MESAJLARI KABUL ETTİLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajların gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sırasında iddiaya konu mesajların Erhan Çelik'in asistanı Seda K. ve Harun G. adına kayıtlı telefonlardan atıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin mesajları kabul ettikleri ancak mesajların tehdit ve hakaret amacıyla atılmadıkları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelilerden Harun G.'nin tek başına mesajları attığı, Seda K.'nın ise Erhan Çelik'in azmettirmesi ile mesajları attığı belirtilen iddianamede, mesajların tehdit ve hakaret içerikli olduğu ifade edildi. Mesajların ısrarla gönderilmesinin şikayetçinin psikolojik yönden huzurlu ve sağlıklı yaşam hakkını ihlal ettiği belirtilen iddianamede, her üç şüphelinin de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor. - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gülben  E  Giden  Mesajlar  Pahalıya  Patladı  5  Yıla  Kadar  Hapsi  İsteniyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER