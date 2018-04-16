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Gülen Yüzünün Ardından Dram Çıktı! 12 Yıl Boyunca Annesine Teyze Demiş
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Gülen yüzünün ardından dram çıktı! 12 yıl boyunca annesine teyze demiş

GÜLEN YÜZÜNÜN ARDINDAN DRAM ÇIKTI! 12 YIL BOYUNCA ANNESİNE TEYZE DEMİŞ

Başkasıyla evlenen annesinin kocasının ailesinden kendilerini sakladığını belirten Burcu Esmersoy, "12 sene boyunca annemize 'teyze' diyerek büyüdük. Annemi de babamı da asla affetmedim" dedi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Gülen Yüzünün Ardından Dram Çıktı! 12 Yıl Boyunca Annesine Teyze Demiş(7/10)3

8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan Burcu Esmersoy, başarılarla dolu hayatının perde arkasından dram çıktı.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Son dönemlerde evlilik hazırlığı yaptığı Berk Suyabatmaz'ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'i düğününe çağıracağı haberleriyle gündeme gelen Burcu Esmersoy, bu kez kimsenin bilmediği hayat hikayesiyle manşetleri süsledi.

12 YIL BOYUNCA ANNESİNE "TEYZE" DEMİŞ

Zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini ve 12 yıl boyunca annesine teyze dediğini belirten ünlü sunucu, "Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakar. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize 'Teyze' diyerek büyüyoruz. Annemi de babamı da asla affetmedim" dedi.

Esmersoy, nişanlısı Berk Suyabatmaz ile evlilik hazırlığı yapıyor;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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