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Gülen'e Kefil Oldu, Darbenin Arkasından Çıktı! İşte Tüm Bilinmeyenleriyle Fuller

GÜLEN'E KEFİL OLDU, DARBENİN ARKASINDAN ÇIKTI! İŞTE TÜM BİLİNMEYENLERİYLE FULLER

"Casusluk" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılan CIA yöneticisi Graham Fuller, daha önce FETÖ elebaşının Amerika'da oturması için kefil olmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin de arkasından çıkmıştı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 17:50
Puan Ver : Gülen'e Kefil Oldu, Darbenin Arkasından Çıktı! İşte Tüm Bilinmeyenleriyle Fuller(5/10)1

Eski CIA Başkan Yardımcısı Graham Fuller Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Çok iyi Türkçe bilen Fuller'in Türkiye'de yakın dostları bulunuyor. Fuller'in Türkiye'yle olan bağlantısı 1964 yılına dayanıyor. Fuller'in en önemli özelliği "Ilımlı İslam" teorisini ortaya atan isim olması.

TÜRKİYE'YE 1964'TE GELDİ

Uzun yıllar CIA Türkiye İstasyon Şefi ve Ortadoğu Masası Şefi olarak çalıştı. 50 yılı aşkın süredir Türkiye'de bağlar kuran Fuller'in, 15 Temmuz sonrası yapılan araştırmalarda yolunun 60'lı yılların sonunda Fetullah Gülen'le kesiştiği tespit edildi.

Fuller'in "Hizmet" olarak ifade ettiği Fetullahçı Terör Örgütü'nü övdüğü kitapları kitapçılarda bulmak mümkün.

GÜLEN'İN ABD'DE OTURMASI İÇİN KEFİL OLDU

Fuller, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da oturma izni alması için kefil olan en etkili isimlerden. Bu konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle açıklamıştı:

"Benim yaptığım, 2006'nın başlarında, Gülen'in düşmanları ABD'den Türkiye'ye iadesi için bastırırken FBI'ya bir mektup yazmaktı. 11 Eylül sonrası ortamda tehlikeli bir radikal olduğu yönünde söylentiler yaymaya başlamışlardı. FBI'ya yazdığım açıklamada görüşlerimi bildirdim. Gülen'in ABD'ye hiçbir şekilde güvenlik tehdidi teşkil etmediğini söyledim. Hâlâ da buna inanıyorum. Tıpkı günümüz İslam'ı konusunda çalışan ilim adamlarının geniş bir kesimi gibi."

"15 TEMMUZ'UN ARKASINDA GÜLEN'İN OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Gülen'e ve terör örgütüne desteğini hiç esirgemeyen Fuller son olarak 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra yine FETÖ'ye siper oldu.

Fuller 15 Temmuz'dan bir hafta sonra Huffington Post'ta yayımlanan yazısında FETÖ'ye destek çıkarak şu satırları yazdı:

"Erdoğan'a karşı düzenlenen başarısız darbe girişiminin arkasında Gülen'in olmadığına inanıyorum. Elbette elde kanıt olmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil."

HELİKOPTERLE YUNANİSTAN'A KAÇIRILDI İDDİASI

15 Temmuz sonrası en önemli iddialardan biri AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'e ait. Deligöz FETÖ'cülerin 15 Temmuz gecesi Yunanistan'a kaçtıkları helikopterin içinde bir CIA ajanı olduğunu söylemişti.

Orhan Deligöz, "Helikopterle giden 8 askerin yanındaki sivil kimdi? Sır gibi saklıyorlar. biz Graham Fuller olduğunu iddia ediyoruz. Çok güçlü istihbaratlarımız var. Darbe girişimi gecesi Türkiye'de olduğunu herkes biliyor." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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