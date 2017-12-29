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GÜLEN'İN TALİMATIYLA BANKAYA 50 MİLYON YATIRAN İŞ ADAMI, İTİRAFÇI OLDU


Gülen'in talimatıyla bankaya 50 milyon yatıran iş adamı, itirafçı oldu
Tarih : 29 Aralık 2017, 08:50
Puan Ver : Gülen'in Talimatıyla Bankaya 50 Milyon Yatıran İş Adamı, İtirafçı Oldu(7/10)3

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan işadamı, güvenlik güçlerine teslim olarak itirafçı oldu.

İŞ ADAMI TESLİM OLARAK İTİRAFÇI OLDU

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 104 sanıklı davanın sanıklarından bir iş adamı, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adli makamlarca tutuklanan sanık iş adamı, Etkin Pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Söz konusu kişinin itiraflarının, yaklaşık 20 sayfa tuttuğu belirtildi.

YURT DIŞINA KAÇTIĞI SANILIYORDU

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen iş adamının, bugüne kadar Türkiye'de saklandığını ifade ettiği öğrenildi.

GÜLEN'İN ÇAĞRISIYLA BANK ASYA'YA 50 MİLYON TL YATIRMIŞ

Söz konusu iş adamının, 17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 50 milyon TL yatırdığı iddia edilmişti.

Bu iş adamının tekstil ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 2 şirketteki hisseleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 Ekim 2016'da kayyuma devredilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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