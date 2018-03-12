Gülse Birsel, çiçeği burnunda dizisi Jet Sosyete'yle reyting rekorları kıran Survivor'a "Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!" diyerek meydan okudu.

Pazar akşamlarının reyting rekorları kıran programı Survivor'a Gülse Birsel çiçeği burnunda yapıtı "Jet Sosyete"yle meydan okudu.

"JET SOSYETE DAHA OLAYLI"

Acun Ilıcalı'nın "Bu akşam olaylı Survivor var, bence kaçırmayın" paylaşımının altına Gülse Birsel, "Görüyorum ve arttırıyorum. Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!" yorumunu yazdı.

"FİNAL YAPACAK" YORUMLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Birsel, 4'üncü bölümüyle ekrana gelen Jet Sosyete'nin ilk bölümlerinde gelen "Final yapacak" yorumlarına "Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Birinci bölüm ab grubunda birinci, ikinci bölüm ikinci oldu. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?" cevabını vermişti.

Kaynak: haberinburada