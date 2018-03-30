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Gülse Birsel hastanelik oldu: Nazar biliyorsun!

GÜLSE BİRSEL HASTANELİK OLDU: NAZAR BİLİYORSUN!

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Birsel rahatsızlığını "Nazar biliyorsun." notuyla Instagram'dan duyurdu.

Tarih : 30 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Gülse Birsel Hastanelik Oldu: Nazar Biliyorsun!(10/10)6

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sindirim sistemindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu, hastalığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

HASTALIĞINI NAZARA YORDU

Hastane odasında kolundaki serumla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Birsel, paylaşımına eklediği notta hastalığını nazara yordu.

İLAÇLARI DAMARDAN ÇAKTILAR

İşte Gülse Birsel'in Instagram paylaşımına eklediği not:

Sindirim sistemime solunum yoluyla adeno virüs girmiş. Bu kadar uzun açıklamalı hastalık mı olur? Ben zaten uzun uzun yazmaktan sıkılmışım! İlaçları damardan çaktılar. 2 güne midemdeki kilit çözülür, virüs defolur gider. Size bir şey olmasın.

"NAZAR BİLİYORSUN"

Jet Sosyete Tony'nin dediği gibi "Nazar biliyorsun"! (Merak edenler olmuş, belirtileri sindirim sisteminin durması, mide ve bağırsak sorunları, çarpıntı, büyük halsizlik, uyku..)

Not: Arayan gazeteci arkadaşlar, ilginize teşekkürler ama hastaneye kaldırılmadım, gündüzleri gidip iğnemi, damardan ilaçlarımı alıp, doktoruma görünüp evime dönüyorum 2 gündür. Abartıp yakınlarımı telaşlandırmamanızı reca ederim...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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