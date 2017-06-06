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gülse birsel kulisi! yeni bir sitcomla geri dönüyor!

GÜLSE BİRSEL KULİSİ! YENİ BİR SİTCOMLA GERİ DÖNÜYOR!

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'dan sonra yeni bir sitcom yazan Gülse Birsel, efsane isimlerle de el sıkıştı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 13:41
Puan Ver : Gülse Birsel Kulisi! Yeni Bir Sitcomla Geri Dönüyor!(6/10)7


Avrupa Yakası ve Yalan Dünya ile bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Gülse Birsel'den yeni bir sitcom geliyor.



Gülse Birsel'in kaleme aldığı yeni sit-com için efsane isimlerle el sıkıştığı ve yayınlayacak kanalın da büyük ihtimalle Kanal D olacağı belirtildi.



Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, Gülse Birsel'le ilgili kulisi paylaştı ve ardından da ekledi: Yanılıyorsam birkaç güne ortaya çıkar zaten!



NADASA ÇEKİLEN GÜLSE BİRSEL GERİ DÖNÜYOR

Gülse Birsel'den bir sit-com beklentisi içinde olduğumuzu not düşmüştük. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi iki efsane işten sonra nadasa çekilen mizah kraliçesi tahtına dönüyor...



Kaleme almaya başladığı yeni sit-com dizisi için efsane isimlerle el sıkışan Gülse Birsel, belli ki çoktandır “kalite mizah içeren” dizi açlığına son verecek.



Şimdilik ismi bilinmeyen, kanalı da neredeyse sır gibi saklanan işin yüksek ihtimalle Gülse Birsel'in son adresi Kanal D'de yayınlanacağını düşünüyorum. Yanılıyorsam birkaç güne ortaya çıkar zaten!



 



kaynak:milliyet








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