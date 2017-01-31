Birsel, "Çok güldürecek bir çalışmanın başlangıcını yaptık. Güzel bir iş geliyor" dedi. Bir süre önce dizilerde oynamayacağını açıklayan Günaydın ise, bu yöndeki soruları, "Her şey netleşince konuşuruz" diyerek geçiştirdi.