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gülse birsel ve engin günaydın'dan sürpriz proje

GÜLSE BİRSEL VE ENGİN GÜNAYDIN'DAN SÜRPRİZ PROJE

Birsel, "Çok güldürecek bir çalışmanın başlangıcını yaptık. Güzel bir iş geliyor" dedi. Bir süre önce dizilerde oynamayacağını açıklayan Günaydın ise, bu yöndeki soruları, "Her şey netleşince konuşuruz" diyerek geçiştirdi.

Tarih : 31 Ocak 2017, 16:04
Puan Ver : Gülse Birsel Ve Engin Günaydın'dan Sürpriz Proje(9/10)8


Birsel, "Çok güldürecek bir çalışmanın başlangıcını yaptık. Güzel bir iş geliyor" dedi. Bir süre önce dizilerde oynamayacağını açıklayan Günaydın ise, bu yöndeki soruları, "Her şey netleşince konuşuruz" diyerek geçiştirdi.



 



kaynak:hürriyet








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