Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin çatı adayı olması beklenirken yeterli çoğunluk sağlanamadığı için aday olmadığını duyuran Abdullah Gül üzerinden muhalefete yüklendi. 6. Olağan İzmir İl Kongresinde konuşan Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu." dedi.

"BUNLARIN DERDİ ERDOĞAN"

Başbakan Yıldırım, "Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. 'Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun.' Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, 15 yıllık geldiğimiz bu noktayı alçaklara, memleket düşmanlarına, bölücülere, FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok." sözleriyle muhalefeti eleştirdi.

"KEMAL BEY SEN NE YAPTIN?

Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Yıldırım CHP Genel Başkanı'na "Kemal bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için 'erken seçim' diyorsun. Bağımlılık kötü bir şey. Seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz. Onun için de 24 Haziran'da artık bu iş bitiriyor, bir dönemi kapatıyor ve yeni bir dönemi açıyoruz." sözleriyle yüklendi.

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Kaynak: haberinburada