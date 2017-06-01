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gümüş rengi oppo r11 ilk kez görüldü

GÜMÜŞ RENGİ OPPO R11 İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Çok yakında resmen tanıtılacak Oppo R11 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Bugün de telefonun gümüş rengi modeline ait ilk görüntüler sızdırıldı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 14:48
Puan Ver : Gümüş Rengi Oppo R11 İlk Kez Görüldü(9/10)9


Çok yakında resmen tanıtılacak Oppo R11 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Bugün de telefonun gümüş rengi modeline ait ilk görüntüler sızdırıldı.



Bildiğiniz gibi Oppo çok yakında yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo R11 adını taşıyan telefon henüz resmen tanıtılmadı ama hemen hemen her gün telefonla ilgili yeni bir bilgi veya görüntü sızıyor. Bugün de telefonun yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun gümüş versiyonu ilk kez görülüyor.



Bu fotoğraflarda Oppo R11'in üzerine bulanıklaştırılmı olsa da telefonun tasarımı açık bir şekilde görülüyor. Bu görüntülere bakılırsa çift kamera teknolojisi telefonun sağ üst köşesinde yer alıyor. Ayrıca telefonun ön yüzünden bulunan fiziksel Home tuşu da net bir şekilde görülüyor.



Çinli telefon üreticisi Oppo yeni telefonunu 10 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. Özellikle kameraları ile dikkat çeken Oppo R11'in teknik özellikleri arasında 5.5 inç ekran, Snapdragon 660 işlemci, 4 GB RAM, 2900 mAh batarya, 16 megapiksel + 20 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.



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